Виктор КОРНИЕНКО: «Наш народ – неуступчивый. Наша сила – в нашем духе»

С началом войны Виктор Корниенко записался в тероборону родной Полтавщины и занимался волонтерством, помогая армии и мирным жителям. Об этих двух месяцах футболист рассказал в интервью.

– Виктор, с начала войны ты занимался волонтерством, был в территориальной обороне. Расскажи, почему принял такое решение?

– Сразу для себя решил, что буду помогать всем, чем смогу. У меня много друзей пошли в тероборону, есть знакомые в военкоматах, переговорил с ними, узнал, в чем нуждаются, – продукты, экипировка. Затем на своей машине начал ездить в магазины, все покупал. По два-три раза в день загружался в гипермаркете, брал одежду, снаряжение, еду, какие-то даже мелочи, те же спички обычные – и все это развозил по блокпостам в Полтаве и по области. Ездил с утра и пока не начинался комендантский час. Эти два месяца все время был за рулем. И также нас попросили дежурить в селе с 20:00 до 6:00, во время действия комендантского часа. Дежурства были в первые две-три недели практически через день. Почему решил участвовать в теробороне? Я – украинец и такой же точно человек, как те ребята, которые пошли на войну. Мне кажется, в такой ситуации необходимо сплотиться, быть единым целым и друг другу помогать.

– Кто тебя поддерживал в волонтерской деятельности – родные, партнеры по команде?

– Моя жена помогала: мы вместе деткам собирали вещи, отдавали свои, ездили по аптекам, покупали лекарства, памперсы – их, кстати, даже заказывал из Западной Украины, и нам передавали. Все это развозили тем мамам с детками, кто в этом нуждался, переселенцам. Что касается футболистов, то они тоже присоединились. Марлон сразу же скинул деньги, Сережа Кривцов, другие бразильцы тоже – Витао, Майкон и многие ребята присылали деньги. Они все также переживали, видели, какая у нас ситуация происходит и максимально помогали.

– По чему из мирной жизни сейчас больше всего скучаешь и какой будет Украина после того, как победит?

– По всему скучаю, если честно. Понятно, что мы все скучаем по той жизни, что была раньше: когда играли на стадионах, когда были болельщики. Но об этом даже не хочется думать. Хочется думать только об одном: чтобы скорее настал тот день, когда нам скажут, что все – мы победили и война закончилась. Я только этого хочу. Наш народ – неуступчивый. Наша сила – в нашем духе, нашем характере. Поэтому мы обязательно победим, а Украина станет еще лучше!