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Виктор КОРНИЕНКО: «Многие игроки Шахтера предлагали мне финансовую помощь»

Защитник «Шахтера» помогает приближать нашу общую победу

  • 16.03.2022 12:21
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Виктор КОРНИЕНКО: «Многие игроки Шахтера предлагали мне финансовую помощь»
© Instagram. Виктор Корниенко

Футболист донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал, как помогает защищать нашу страну в войне с российскими оккупантами.

«Мы не знали, что нам делать, куда ехать, но все же рискнули и отправились на родину, в Полтаву. Я с семьей сейчас нахожусь здесь. Многие игроки из Шахтера предлагали мне финансовую помощь, ведь они сейчас далеко. Действительно, никто сейчас не молчит, все понимают, какая трагедия происходит у нас в стране и максимально стремятся помочь.

Ежедневно я общаюсь с людьми: с территориальной обороны, военкоматов, на блок-постах. Они мне говорят, что им нужно, а я стараюсь максимально быстро находить эти вещи, экипировку, продукты. Все, что им нужно, я пытаюсь покупать, находить и развозить людям, которые защищают нашу страну», - сказал Корниенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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