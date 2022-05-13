Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию

Сразу два клуба Серии А проявляют интерес к форварду ПСЖ Мауро Икарди. Это «Наполи» и «Лацио». Они попытаются подписать форварда летом.

ПСЖ летом собирается устроить чистку состава, и Икарди – один из тех, кем в Париже готовы пожертвовать.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего аргентинца всего 5 голов в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость Икарди оценивается в 28 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Икарди уже выступал в Серии А за «Интер» и «Сампдорию».