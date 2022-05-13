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  4. Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию
Франция
13 мая 2022, 15:57 |
315
0

Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию

Форвард покинет ПСЖ летом

13 мая 2022, 15:57 |
315
0
Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Сразу два клуба Серии А проявляют интерес к форварду ПСЖ Мауро Икарди. Это «Наполи» и «Лацио». Они попытаются подписать форварда летом.

ПСЖ летом собирается устроить чистку состава, и Икарди – один из тех, кем в Париже готовы пожертвовать.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего аргентинца всего 5 голов в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость Икарди оценивается в 28 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Икарди уже выступал в Серии А за «Интер» и «Сампдорию».

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