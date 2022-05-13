КОНТЕ: «Артета много жалуется. Пусть концентрируется на своей работе»

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» (3:0) в перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался о матче, а также об апелляциях со стороны своего коллеги Микеля Артеты.

«Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде. Он должен больше концентрироваться на своей работе и продолжать трудиться, потому что он очень хорош. Слышать, как кто-то постоянно жалуется, не очень хорошо. Вы слышите, как я жаловался в матче с «Ливерпулем» на Фабиньо и все фолы? Нет. Он может последовать моему совету, если захочет, но если нет, то мне все равно», - сказал Конте.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.