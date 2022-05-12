Англия12 мая 2022, 20:00 |
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Замена Ярмоленко? Вест Хэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Джесси Лингард летом сменит клуб
12 мая 2022, 20:00 |
913
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«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Летом он станет свободным агентом.
Конкуренцию «Молотобойцам» в борьбе за Лингарда составят «Милан» и «Ювентус». В «Вест Хэме» он может заменить Андрея Ярмоленко, который покинет клуб в конце сезона.
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Лингарда 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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