Замена Ярмоленко? Вест Хэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Летом он станет свободным агентом.

Конкуренцию «Молотобойцам» в борьбе за Лингарда составят «Милан» и «Ювентус». В «Вест Хэме» он может заменить Андрея Ярмоленко, который покинет клуб в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Лингарда 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.