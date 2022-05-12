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  4. Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 14:01 | Обновлено 12 мая 2022, 14:19
2485
3

Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»

Александр Михайлюк – о дебюте Мудрика за сборную Украины

12 мая 2022, 14:01 | Обновлено 12 мая 2022, 14:19
2485
3
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Комментатор Александр Михайлюк оценил игру сборной Украины в контрольном поединке против «Боруссии» М (2:1).

«Сам матч был очень нетипичным, хотя бы потому, что встречались сборная и клуб. По сути, это была игра даже выставочная. Хотя не хочется футбольный поединок украинской сборной в столь непростое время называть именно выставочным. На трибунах подавляющее большинство составляли наши болельщики, и это был скорее матч поддержки. Поддержки нашей футбольной сборной, поддержки нашего несгибаемого народа, поддержки борьбы всего цивилизованного мира против варваров с востока и севера, поддержки, наконец, Вооруженных сил Украины.

Но также не забываем, что наша команда готовится к стыковым, надеюсь, поединкам и признаюсь честно, матча с «Боруссией» я ждал с нетерпением, но в то же время не надеялся увидеть что-то необычное. Наши легионеры еще привлечены в своих клубах, и Петраков мог надеяться только на футболистов, выступающих в украинских командах. В то же время, все мы надеялись, что нынешние сборники находятся на примерно одном достаточно высоком уровне с точки зрения физической подготовки. В конце концов, эти надежды частично оправдались. Хотя нужно отметить, что «Боруссия» из Менхенгладбаха, как и наша команда, во время встречи экспериментировала и проверяла ближайший резерв.

При этом у нас было много єкспериментов как с кадрами, так и с тактическими схемами. Начинали в 2 центральных защитника, а во втором тайме перешли уже на трио центрбеков. Что понравилось, что и в той, и в другой модели наша команда чувствовала себя достаточно комфортно. Не забываем, что Попов, Бондарь, Булеца, Конопля и другие хорошо знают методы работы Петракова, поэтому наш «ближайший резерв» тоже не «выпадал». Относительно ошибки Ефима Конопли - это была ошибка сугубо техническая. Соперник просто «прочитал» этот пас и использовал это по максимуму. В целом же очень приличное впечатление произвела сборная Украины как для первого матча после огромной паузы и как для поединка, где у нас не было главных наших звезд.

Хотя в этот вечер засияла новая звездочка в украинской команде.

Конечно, нельзя обойти вниманием игру Михаила Мудрика, которого Александр Петраков в свое время не взял на победній для нас чемпионат мира. На протяжении всего своего пребывания на поле вингер Шахтера благодаря своей технике и легкости работы с мячом терроризировал оппонентов не только на фланге, но и в центре поля и даже на месте центрфорварда. Объем атакующей работы был исполнен колоссальный. Так что этот гол на 9 минуте стал вознаграждением для молодого дебютанта за старание и верную мотивацию на игру. В сборной со времен Коноплянки у нас не было такого яркого, индивидуально сильного именно правоногого футболиста, который так качественно закрывал бы левый фланг атаки. Очень хочется, чтобы уже в официальных матчах Михаил демонстрировал такой же уровень игры. А в целом очень хочется, чтобы наши ребята с каждым спаррингом все больше прибавляли. Хотя, повторюсь, как для начала – это все очень и очень оптимистично», - сказал Михайлюк.

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Александр Михайлюк товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Михаил Мудрик
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Источник Футбол 1/2/3
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inspekcha85
Начинается...хвалебные ,льстивые оды наперебой.Пока не сглазят пацана не успокоятся.Он ещё ничего не выграл и нигде по сути не играл,а значит силу его как игрока ещё подтверждать  нужно.А Коноплянка ...печальный пример для подражания.
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+4
aleks8-48
Дуже сподобався Мудрик, щоправда, на тлі невмотивованого суперника, але ізюмінка у його грі є. Коноплянка? Йому ще далеко до того Коноплянки, хіба-що можна порівняти швидкість. Не перехвалити б перспективного хлопця, адже чим вище підносити тим болючіше падатиме при невдачах, які неминучі на великому футбольному шляху. Має рацію Петраков, який закликав не поспішати з дифірамбами на адресу авторів голів у цьому матчі.
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+2
Владислав Рейский
Коноплянку, увы, не хочется уже вспоминать даже, а ведь как перешёл в Севилью и пару матчей удачно провел, то казалось будет у нас ТОП снова 
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0
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