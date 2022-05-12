Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»

Комментатор Александр Михайлюк оценил игру сборной Украины в контрольном поединке против «Боруссии» М (2:1).

«Сам матч был очень нетипичным, хотя бы потому, что встречались сборная и клуб. По сути, это была игра даже выставочная. Хотя не хочется футбольный поединок украинской сборной в столь непростое время называть именно выставочным. На трибунах подавляющее большинство составляли наши болельщики, и это был скорее матч поддержки. Поддержки нашей футбольной сборной, поддержки нашего несгибаемого народа, поддержки борьбы всего цивилизованного мира против варваров с востока и севера, поддержки, наконец, Вооруженных сил Украины.

Но также не забываем, что наша команда готовится к стыковым, надеюсь, поединкам и признаюсь честно, матча с «Боруссией» я ждал с нетерпением, но в то же время не надеялся увидеть что-то необычное. Наши легионеры еще привлечены в своих клубах, и Петраков мог надеяться только на футболистов, выступающих в украинских командах. В то же время, все мы надеялись, что нынешние сборники находятся на примерно одном достаточно высоком уровне с точки зрения физической подготовки. В конце концов, эти надежды частично оправдались. Хотя нужно отметить, что «Боруссия» из Менхенгладбаха, как и наша команда, во время встречи экспериментировала и проверяла ближайший резерв.

При этом у нас было много єкспериментов как с кадрами, так и с тактическими схемами. Начинали в 2 центральных защитника, а во втором тайме перешли уже на трио центрбеков. Что понравилось, что и в той, и в другой модели наша команда чувствовала себя достаточно комфортно. Не забываем, что Попов, Бондарь, Булеца, Конопля и другие хорошо знают методы работы Петракова, поэтому наш «ближайший резерв» тоже не «выпадал». Относительно ошибки Ефима Конопли - это была ошибка сугубо техническая. Соперник просто «прочитал» этот пас и использовал это по максимуму. В целом же очень приличное впечатление произвела сборная Украины как для первого матча после огромной паузы и как для поединка, где у нас не было главных наших звезд.

Хотя в этот вечер засияла новая звездочка в украинской команде.

Конечно, нельзя обойти вниманием игру Михаила Мудрика, которого Александр Петраков в свое время не взял на победній для нас чемпионат мира. На протяжении всего своего пребывания на поле вингер Шахтера благодаря своей технике и легкости работы с мячом терроризировал оппонентов не только на фланге, но и в центре поля и даже на месте центрфорварда. Объем атакующей работы был исполнен колоссальный. Так что этот гол на 9 минуте стал вознаграждением для молодого дебютанта за старание и верную мотивацию на игру. В сборной со времен Коноплянки у нас не было такого яркого, индивидуально сильного именно правоногого футболиста, который так качественно закрывал бы левый фланг атаки. Очень хочется, чтобы уже в официальных матчах Михаил демонстрировал такой же уровень игры. А в целом очень хочется, чтобы наши ребята с каждым спаррингом все больше прибавляли. Хотя, повторюсь, как для начала – это все очень и очень оптимистично», - сказал Михайлюк.