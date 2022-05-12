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  4. Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 10:17 | Обновлено 12 мая 2022, 10:18
616
2

Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»

Специалист – о победе команды Александра Петракова над «Боруссией» М

12 мая 2022, 10:17 | Обновлено 12 мая 2022, 10:18
616
2
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу команды Александра Петракова над «Боруссией» М (2:1). В частности, эксперт проанализировал дебютные голы Мудрика и Пихаленка.

«Награда Мудрика - это закономерно. Он проводил классные игры за Шахтер. Он - тот двигатель, который заставлял оборону не расслабляться. Его действия по-мужски наглые. Это позволило Украине повести в счете и постоянно держать в тонусе оборону. Это привело к ошибкам, которые закончились голами.

Сдержанная реакция Петракова? Это его обычная реакция. Я могу сказать, что эти ребята сегодня сделали все, что могли. Если бы мне кто-то сказал, что я в первом матче забью гол, то я бы очень радовался», - сказал Головко.

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Александр Головко Михаил Мудрик товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Александр Петраков
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 2
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Виктор Алтухов
Из всех игроков этого состава сборной самый техничный, несомненно, Ризнык, но ему не пришлось проявитть свое мастерство, за исключением одного случая, а самый сильный - Мудрик.
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Hg
Приятно смотреть на его игру!
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