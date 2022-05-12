Йожеф САБО: «В матче с Боруссией справедливой была б ничья»

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо прокомментировал победу сборной Украины над «Боруссией» М (2:1).

«Я ожидал увидеть такой футбол и назвал его любезным. Это была уважаемая игра со стороны обеих команд, чтобы не нанести травмы сопернику – без стыков. Вышел легкий тренировочный матч, в котором оппоненты давали друг другу играть. Праздник состоялся и, думаю, для зрителей футбол был интересен. Приятно было, что все поддерживали Украину и немцы, в частности, скандировали название нашей страны.

Проблема была в атаке. Мне не понравилась игра Беседина. Он однажды исчез буквально со стартового свистка. Все остальные ребята хорошо двигались, делали передачу, участвовали в отборе, а Беседина не было видно. Ведь от него многое ждут. Во втором тайме Петраков был вынужден даже выпустить в нападение Гармаша.

По игре, мне кажется, более справедливой была бы ничья. Голкипер «Боруссии» не видел удара Пихаленка и, наконец, пропустил решающий мяч. Но эта победа очень важна для украинцев в психологическом плане. Хотя, уверен, Петраков сделает достаточно жесткий анализ игры и укажет на ошибки не только Конопли, но и другим своим подопечным», - сказал Сабо.