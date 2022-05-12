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  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Этот матч – светлый луч солнца для всего украинского народа»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 09:20 |
514
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот матч – светлый луч солнца для всего украинского народа»

Эксперт высказался о победе сборной Украины над «Боруссией»

12 мая 2022, 09:20 |
514
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот матч – светлый луч солнца для всего украинского народа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу сборной Украины над «Боруссией» М (2:1).

«Этот матч – светлый луч солнца, который дает надежду не только болельщикам футбола, а и всему украинскому народу. Люди, пребывая в тяжелых жизненных условиях, интересуются футболом, нашей сборной, нашими игроками.

Игроки, как для первого контрольного матча, отблагодарили и показали, что они будут прославлять нашу Украину на международной арене. То задание, которое стоит перед игроками, — попадание на мундиаль. Я считаю, что это им под силу. Тем более, что у них есть время. Должна подъехать тяжелая артиллерия (легионеры - ред.). У нас шансы хорошие, несмотря на то, что у шотландцев будет сумасшедшая поддержка.

Против «Боруссии» М украинцы сыграли на хорошем уровне и добыли результат. Мы понимаем, что это контрольный матч», — сказал Федецкий.

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товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Артем Федецкий
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Источник Футбол 1/2/3
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