Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

Известный в прошлом футболист Евгений Левченко похвалил молодого футболиста за игру.

«Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе. «Боруссия» – Сборная Украины», - написал Левченко.