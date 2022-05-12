Чемпионат мира12 мая 2022, 07:47 |
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе»
Эксперт похвалил игру хавбека «Шахтера»
12 мая 2022, 07:47 |
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Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.
Известный в прошлом футболист Евгений Левченко похвалил молодого футболиста за игру.
«Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе. «Боруссия» – Сборная Украины», - написал Левченко.
Мудрик- шикарен! С Шотландией должен играть в основе. Боруссия-Сборная Украины🇺🇦 pic.twitter.com/n3ARghdprP— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 11, 2022
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