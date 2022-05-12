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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 07:47 |
43
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе»

Эксперт похвалил игру хавбека «Шахтера»

12 мая 2022, 07:47 |
43
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

Известный в прошлом футболист Евгений Левченко похвалил молодого футболиста за игру.

«Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе. «Боруссия» – Сборная Украины», - написал Левченко.

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товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Михаил Мудрик Евгений Левченко
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Источник Sport.ua
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