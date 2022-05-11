Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петракова можно сравнить с Зеленским»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал работу Петракова на посту национальной команды, а также поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Менхенгладбах, который состоится 11 мая.

«Петраков очень искренний человек, очень открытый. Он очень сильный мотиватор. Знаете, есть такие тренеры, которые разделяют тренеров и игроков. Петракова можно сравнить с Зеленским. Президент Украины объединил нашу нацию и народ, который хочет жить в свободной стране. Тем не менее Петраков должен достучаться до футболистов, чтобы они сконцентрировались на матчах сборной Украины.

Немного было сборных, которые играли с клубами. Боруссия - очень хорошая команда, она на хорошем счету в Бундеслиге.

Немцы любят играть чётко и по сценарию. А сборная Украины может преподнести им сюрприз. Не думаю, что Петраков будет делать категорические выводы после этого матча.

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Только футболист одел футболку сборной - все. Нужно побеждать. Ты играешь за страну, болельщиков. Другого не может быть», — сказал Федецкий.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.