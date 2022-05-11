Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петракова можно сравнить с Зеленским»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 12:25 |
473
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петракова можно сравнить с Зеленским»

Экс-игрок сборной Украины высказался о главном тренере национальной команды

11 мая 2022, 12:25 |
473
1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петракова можно сравнить с Зеленским»
УАФ. Александр Петраков

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал работу Петракова на посту национальной команды, а также поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Менхенгладбах, который состоится 11 мая.

«Петраков очень искренний человек, очень открытый. Он очень сильный мотиватор. Знаете, есть такие тренеры, которые разделяют тренеров и игроков. Петракова можно сравнить с Зеленским. Президент Украины объединил нашу нацию и народ, который хочет жить в свободной стране. Тем не менее Петраков должен достучаться до футболистов, чтобы они сконцентрировались на матчах сборной Украины.

Немного было сборных, которые играли с клубами. Боруссия - очень хорошая команда, она на хорошем счету в Бундеслиге.

Немцы любят играть чётко и по сценарию. А сборная Украины может преподнести им сюрприз. Не думаю, что Петраков будет делать категорические выводы после этого матча.

Только футболист одел футболку сборной - все. Нужно побеждать. Ты играешь за страну, болельщиков. Другого не может быть», — сказал Федецкий.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

По теме:
Без Трубина и Цыганкова. Петраков назвал заявку на матч с Боруссией
ЗАБАРНЫЙ: «Выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-то надежду»
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Артем Федецкий Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Другие виды | 11 мая 2022, 10:23 6
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»

Известный каратист не уважал первого президента Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
Футбол | 10 мая 2022, 17:46 10
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда

Форвард покинет «Боруссию» Дортмунд

Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
Футбол | 11.05.2022, 10:14
Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Футбол | 10.05.2022, 20:06
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Война | 10.05.2022, 20:35
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Руденко
Петракову теж какая разніца?  Чи як херсонцям скаже, вас пр...ли? Чи гостомельців, до яких без жодного пострілу доїхала орда? Фєдя, ти .........
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
09.05.2022, 08:28
Футбол
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 8
Футбол
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
10.05.2022, 03:16 1
Война
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем