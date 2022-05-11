Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Трубина и Цыганкова. Петраков назвал заявку на матч с Боруссией
Чемпионат мира
11 мая 2022, 11:37 |
703
0

Без Трубина и Цыганкова. Петраков назвал заявку на матч с Боруссией

Матч состоится 11 мая в 21:45

11 мая 2022, 11:37 |
703
0
Без Трубина и Цыганкова. Петраков назвал заявку на матч с Боруссией
УАФ

Сборная Украины 11 мая играет товарищеский поединок против "Боруссии" Менхенгладбах. Главный тренер национальной команды Александр Петраков назвал заявку на матч.

В финальный список не попали Виктор Цыганков, Анатолий Трубин и Алексей Гуцуляк.

Заявка сборной Украины:
1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 2 Дмитрий Ризнык.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

По теме:
ЗАБАРНЫЙ: «Выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-то надежду»
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»
Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу заявка Александр Петраков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Бокс | 11 мая 2022, 08:00 2
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»

Екатерина Усик шокирована россиянами, которые используют своих детей в целях пропаганды

ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Футбол | 10 мая 2022, 12:34 3
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка

ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Бокс | 10.05.2022, 11:01
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Футбол | 11.05.2022, 06:00
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
Футбол | 10.05.2022, 13:16
ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
09.05.2022, 16:25 1
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 1
Футбол
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем