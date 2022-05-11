Без Трубина и Цыганкова. Петраков назвал заявку на матч с Боруссией
Матч состоится 11 мая в 21:45
Сборная Украины 11 мая играет товарищеский поединок против "Боруссии" Менхенгладбах. Главный тренер национальной команды Александр Петраков назвал заявку на матч.
В финальный список не попали Виктор Цыганков, Анатолий Трубин и Алексей Гуцуляк.
Заявка сборной Украины:
1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 2 Дмитрий Ризнык.
Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.
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