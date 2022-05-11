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Сборная УКРАИНЫ
11 мая 2022, 10:44 | Обновлено 11 мая 2022, 10:59
1841
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Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме

Sport.ua - о первом матче сборной Украины в нынешнем году

11 мая 2022, 10:44 | Обновлено 11 мая 2022, 10:59
1841
1
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Getty Images/Global Images Ukraine

В середине ноября прошлого года национальная сборная Украины по футболу провела свой последний матч. В рамках отбора к ЧМ-2022 подопечные Петракова на выезде одолели прямого конкурента в борьбе за второе место – команду Боснии и Герцеговины – 2:0. По состоянию на данный момент, то есть, на середину мая 2022-го, наша сборная должна была потихоньку готовиться к спаррингам, наигрывая состав на июньские матчи Лиги наций. Если бы все было хорошо, мы бы еще в марте знали, вышла ли наша команда на Мундиаль-2022, или нет.

Но российская агрессия в Украину поломала планы всем. И нашей футбольной сборной в том числе. Решением УЕФА лишь в первый день лета подопечные Петракова проведут полуфинальный матч плей-офф на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. К этому поединку «сине-желтые» начали целенаправленно готовиться с первого дня мая, избрав в качестве «домашней» тренировочную базу в Словении.

Тренировочный процесс украинской команды по определению не мог быть простым и ординарным. Точно наоборот. О подробностях и нюансах этого процесса мы говорили чуть раньше. Сейчас давайте поговорим о первом сопернике нашей команды – «Боруссии» из Менхенгладбаха.

***

Наверное, начать нужно с того, что на данный момент очень сложно найти действительно достойного спарринг-партнера для сборной Украины. Потому что национальные чемпионаты еще не закончились, и тренеры ведущих европейских сборных будут «трубить сбор» в лучшем случае в конце мая. Нам это не подходит. Поэтому придется довольствоваться матчами либо против не топ-клубов, либо против не топ-сборных.

Однако наш нынешний соперник все-таки выделяется на общем непритязательном фоне. Очень добротный немецкий коллектив, совсем недавно разгромивший «Шахтер» в группе Лиги чемпионов. Да, с тех пор «жеребцы» медленно начали сползать в число середняков Бундеслиги, однако они до сих пор стараются играть в качественный, атакующий футбол. И с атакой у них действительно все в порядке: по состоянию на 33-й тур чемпионата Германии подопечные Хюттера забили 49 мячей. Вполне приемлемый показатель. Только вот главная проблема коллектива – оборона. Именно дырявая защита (пропустили 60 голов за тур до финиша сезона) и не позволила «Менхенгладбаху» в нынешнем сезоне бороться за зону еврокубков.

Тем не менее, «Боруссия» обладает вполне боеспособным набором исполнителей – Зоммер, Фридрих, Гинтер, Лайнер, Коне, Тюрам, Плеа, Эмболо. И, главное на данный момент для сборной Украины, «Боруссия» находится в нормальном игровом тонусе.

Кроме того, по словам Александра Петракова, наш нынешний соперник играет по похожей схеме со сборной Шотландии: 3-5-2 с переходом на 3-4-3. Так что в любом случае поединок будет информативным для нашего тренерского штаба.

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Предстоящая игра не будет носить официального статуса, поэтому в ней будет неограниченное число замен. Наставник «сине-желтых» перед матчем анонсировал выход на поле абсолютно всех футболистов, которые прибыли в Словению на сбор. За исключением травмированного Цыганкова, который продолжает восстанавливаться, и получившего повреждение уже на сборе Гуцуляка, который вернется домой. Также не сыграют из-за проблем со здоровьем Кривцов и Корниенко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Честно говоря, прогнозировать стартовый состав обоих соперников – дело весьма сложное. Немцам уже ничего не светит в нынешнем сезоне Бундеслиги, поэтому наверняка Хюттер будет экспериментировать: даст сыграть тем игрокам, у которых было немного игровой практики.

Сложно назвать фамилии и тех одиннадцати футболистов, которые выйдут в старте сборной Украины на поле «Боруссия-Парка». Сложно в первую очередь по той причине, что мы толком не знаем о функциональном состоянии наших сборников (если игроки из «Шахтера» и «Динамо» хоть как-то были в «теме», играя благотворительные поединки, то футболисты из других наших клубов попросту полгода были «вне игры»). Посему предположу, что стартовый состав «сине-желтой» команды будет составлен исключительно из игроков двух наших грандов.

Обязательно нужно отметить, что по инициативе принимающей стороны вход на стадион для украинских болельщиков будет бесплатным. И что все средства, собранные от продажи билетов на игру, опять-таки, по инициативе «Боруссии», пойдут на нужды Украины.  

Так что можно не сомневаться, что наша национальная сборная, которая сыграет в специальной, эксклюзивной форме, в игре против одного из «столпов» немецкой Бундеслиги получит отличную поддержку.

Getty Images/Global Images Ukraine

И, конечно же, получит пищу для размышлений. По сути, для игроков, представляющих отечественные клубы, игра против «Боруссии» - фактически главная «площадка», чтобы убедить тренерский штаб в своих претензиях на место в основе. Потому что на следующий день после игры Петраков обещал назвать полный список легионеров, которые приедут в сборную уже в конце мая. Так что у Конопли, Мудрика, Беседина и компании в режиме «тут и сейчас» есть хорошая возможность заявить о своих амбициях.

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статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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aleks8-48
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