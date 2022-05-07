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Чемпионат мира
07 мая 2022, 12:08 | Обновлено 07 мая 2022, 12:13
392
0

Сбор в Словении, спарринг с Боруссией М, возможный вызов Игнатенко

Собрали все самое актуальное и интересное о главной футбольной команде страны

07 мая 2022, 12:08 | Обновлено 07 мая 2022, 12:13
392
0
Сбор в Словении, спарринг с Боруссией М, возможный вызов Игнатенко
УАФ

В первый день лета национальная сборная Украины проведет полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2022 против сборной Шотландии. К этому поединку наша команда начала подготовку в первый день мая. Учитывая рашистскую агрессию в нашу страну, в этот раз практически весь учебно-тренировочный процесс получился под грифом «экспериментируем».

Словения

Начнем с того, что поединок против шотландцев «сине-желтые» должны были провести еще в марте. Но из-за вторжения россии в нашу страну УЕФА принял решение о переносе игры. В последствии датой проведения матча было выбрано первое июня.

Понятное дело, что готовиться на территории Украины к стыковой игре не было никакой возможности, учитывая войну. Поэтому подготовку к игре против Шотландии (да и не только к ней, ведь в случае прохода «скоттов» нас ждет в финале Уэльс, а с восьмого по 14-е июня подопечным Петракова нужно будет сыграть три игры Лиги наций) украинцы начали в Словении.

Выбор этой страны неслучаен. Ее рекомендовал УАФ президент Европейского футбольного Союза Александер Чеферин. Собственно, это его Родина. По неофициальной информации, у нашей сборной были еще два варианта для сборов – Австрия и Испания. Но предложение Чеферина оказалось фактически безальтернативным.  

В распоряжении нашей команды – новая тренировочная база со всем необходимым в небольшом городке Брдо. И рядом – уютный отель.


УАФ

К месту дислокации украинская делегация добиралась автобусом. Ну, иначе сейчас и не получилось бы. Первыми в Брдо прибыли наш тренерский штаб и четыре футболиста – Ризнык, Пихаленок, Булеца и Гуцуляк. В этот же день, ночью первого мая, на «выездную сессию» сборной прибыли и семеро футболистов «Шахтера», которые в составе своего клуба проводили серию благотворительных поединков в Европе.

Из-за травм в лагерь национальной команды не смогли прибыть два игрока «горняков» Корниенко и Кривцов. А вот повреждения Мудрика, который вместе с Гуцуляком получил дебютный вызов в главную команду страны, оказалось несерьезным.

«Динамо»

Изначальной датой проведения учебно-тренировочного сбора национальной команды было выбрано 28 апреля. На этот день все футболисты сборной, представляющие украинские клубы, должны были прибыть в Киев. Руководство «Динамо» в штыки приняло такую инициативу УАФ и Петракова. Сначала громы и молнии метал посредством официального письма гендир «бело-синих» Чохонелидзе. Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия» - президент клуба Суркис. Аргументируя участием своей команды в благотворительных поединках, а также регламентом ФИФА, Игорь Михайлович отказывался делегировать своих игроков в оговоренные сроки. Дескать, отпустим лишь 23 мая.


УАФ. Георгий Бущан

Ситуация обрела очень широкий резонанс. И решилась компромиссом: президент УАФ Павелко сообщил, что в «конструктивном телефонном разговоре» с президентом «Динамо» Суркисом удалось сгладить все острые углы. «Динамо» пообещало отпустить всех своих сборников четвертого мая, после их благотворительной встречи с «Базелем».

Пятого мая одиннадцать футболистов «Динамо» и форвард «Днепра-1» Довбык, который временно находился в составе киевской команды, прибыли в расположение Александра Петракова.

На следующий день сборная провела первую полноценную тренировку.

Контрольные матчи

Еще до начала сбора было известно об одном контрольном матче сборной – против «Боруссии» (Менхенгладбах). Эта игра должна состояться 11 мая в Германии, а все вырученные средства пойдут на помощь нашей стране. Кроме поединка с немецким клубом, наша сборная, по словам главы УАФ Павелко, проведет еще три-четыре поединка. Причем среди вероятных оппонентов – и сборные, и клубы. Кто конкретно будет нашим соперником – пока что неизвестно. Есть лишь слухи о том, что «сине-желтые» могут провести спарринг со сборной Сан-Марино.

Когда приедут легионеры?

Наши сборники, выступающие в зарубежных чемпионатах, начнут прибывать в тренировочный лагерь в Брдо с 16 мая. Об этом сказал Александр Петраков: «16 мая приедут четверо – Зубков, Качараба, Яремчук и Сикан. Они 15 числа играют. Я спросил их: «Сколько времени вам нужно отдохнуть?». Они сказали: «Нам не нужен отдых. Мы едем в сборную». Остальные прибудут немного позже.

Окромя привычных и знакомых лиц, в сборной мы можем увидеть и еще одного новичка. По некоторым данным, Петраков пригласит на сбор полузащитника «Бордо» Игнатенко, ранее защищавшего цвета «Днепра-1».


ФК Бордо. Даниил Игнатенко

И еще одна информация касательно украинских «варягов». Травма одного из лидеров нашей сборной – Малиновского – оказалась, к счастью, несерьезной. Руслан уже полностью восстановился от ее последствий.

Игровой график сборной

Тут может получиться настоящий аврал. Первого июня сборная Украины на выезде сыграет стыковой полуфинал против Шотландии. В случае успеха на подопечных Петракова, опять-таки, на выезде, уже ожидает Уэльс: игра должна состояться пятого июня.

И фактически без особой передышки – три игры Лиги наций: восьмого июня – на выезде против национальной команды Ирландии, 11-го – домашняя игра против армян, а 14-го – «ответка» с ирландцами.

Все домашние поединки в рамках Лиги наций украинцы проведут в Польше. Конкретно – в Лодзи.

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Источник Sport.ua
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