ВИДЕО. Специфические элементы игры. Сборная Украины собирается в Германию

Вторую неделю подготовки в Словении сборная Украины символически начала с командного фото с флагами Украины и громкими возгласами «Слава Украине! Героям слава!» Таким образом ребята передали поздравление защитникам Украины и всей украинской нации, которая продолжает героическую борьбу с оккупантами. Сборники сердцем и душой – с родным государством, находясь в неразрывной духовной и эмоциональной связи с земляками.

Что касается футбольной составляющей, то она продолжилась работой над специфическими элементами игры. В частности, 9 мая на утреннем занятии главный тренер Александр Петраков и его ассистенты предложили игрокам отработку стандартных положений. Основной части занятия предшествовала интересная разминка. Тренер по физподготовке Вячеслав Руженцев дал задание передавать мяч друг другу руками с завершающими ударами головой. Задача постоянно усложнялась, дойдя в заключительной серии до передач и ударов только головой. Такая подвижность на ограниченном клочке поля со соревновательным эффектом хорошо разогрела сборников, подарив положительные эмоции. После этого можно было спокойно переходить к работе над стандартами.

Под вечер климат предгорья в очередной раз напомнил о себе: обеденная жара сменилась прохладным дождем, переросшим в ливень. Непогода несколько подкорректировала тренировочные планы. Команда была разделена на две группы: одна работала в тренажерном зале, другая – по желанию отрабатывала удары или играла в теннисбол. В тренировке принял участие 21 игрок – Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк продолжают восстанавливаться после повреждений.

10 мая сине-желтые отправляются на свой первый контрольный матч во время майского сбора. На 12:40 по Киеву назначен вылет чартерного рейса из Любляны в Дюссельдорф. Полет будет продолжаться около 1 часа 20 минут. С аэродрома сборная автобусом доберется до Менхенгладбаха и разместится прямо на арене «Боруссия Парк», ведь там в трибунах размещена гостиница, которую гостеприимно предоставляет в пользование национальной команде Украины клуб «Боруссия».

На 10 мая запланированы и медиамероприятия сине-желтых. В 19:30 по Киеву начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды. Аккредитованные на матч журналисты смогут физически присутствовать на этом медиасобытии, которое состоится в конференц-зале арены. Сразу после пресс-конференции в 20:00 по Киеву начнется предматчевая тренировка национальной команды, которая будет полностью открыта для представителей СМИ.