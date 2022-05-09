Воскресенье в лагере национальной команды Украины – не повод для отдыха: процесс набора игровых кондиций требует упорной работы. Именно поэтому сине-желтые провели две тренировки.

Утро 8 мая встретило летним теплом: после двух дождливых дней температура снова подскочила выше отметки в 20 градусов по Цельсию уже к 11:00. Поэтому в начале дня сборники выполняли физические и тактические упражнения в условиях жары. Ожидаемое событие: Михаил Мудрик вернулся в общую группу и теперь работает на равных со всеми. А еще на поле снова звучали аплодисменты: цепочку майских именинников продолжил администратор сборной Борис Кузьмин.

Как только сине-желтые завершили утреннее занятие, резко начался сильный дождь, который уже через 15 минут продолжился градом, а еще минут через 10 сразу прекратился. Ничего не поделаешь – такова климатическая специфика Словении, которая расположена между горами. Положительный момент – после дождя сразу становится свежее, дышится легче, а значит, и работать на футбольном поле гораздо приятнее.

Однако вечером жару на поле создавали уже сами футболисты, выполняя тренерские задания, работавшие в игровых сериях. Большая часть занятия состояла из отрезков, в которых участвовали все здоровые на данный момент сборники.

Задания время от времени менялись, но основная, на чем сейчас акцентирует внимание главный тренер сине-желтых Александр Петраков, – это культура паса, скорость принятия решений, высокий темп игры. Команда должна набирать функциональный и игровой тонус, которого исполнителей лишила война. Для этого ребята не жалеют усилий, самоотверженно выполняя тренерские задания. 9 мая у национальной сборной – снова две тренировки.

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины. Мудрик вернулся в общую группу