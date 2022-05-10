Защитник Ромы Спинаццола вышел на поле впервые с июля 2021 года

В понедельник, 9 мая «Рома» в 26-м туре Серии А на выезде проиграла «Фиорентине» 0:2. На 90-й минуте вместо Рика Карсдорпа в составе «Ромы» на замену вышел Леонардо Спинаццола.

Для итальянского защитника это был первый матч со 2 июля 2021 года. Тогда он получил разрыв ахиллового сухожилия в матче четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии.

Полноценные тренировки Спинаццола возобновил в начале апреля.