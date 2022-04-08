Не играл с июля. Герой Евро-2020 восстановился после травмы

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола получил разрешение от врачей на возобновление полноценных тренировок. Вскоре он сможет вернуться в игру.

Спинаццола получил разрыв ахиллового сухожилия во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии 2 июля. Он пропустил 272 дня.

До травмы Спинаццола был одним из главных героев турнира. Несмотря на его травму, сборная Италии сумела завоевать титул.