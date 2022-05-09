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  4. Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Италия
09 мая 2022, 22:29 |
2086
0

Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини

В команде Руслана Малиновского может смениться главный тренер

09 мая 2022, 22:29 |
2086
0
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Неудачные результаты «Аталанты» в нынешнем сезоне и смена владельца клуба может привести к уходу главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Интерес к нему проявляет «Наполи».

Руководство «Аталанты» уже определилось с двумя кандидатурами на замену Гасперини на случай его уходы. Это Иван Юрич из «Торино» и главный тренер «Вероны» Игор Тудор.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года.

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич Торино Игор Тудор Верона
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Источник Tuttomercatoweb
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