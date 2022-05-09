Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини

Неудачные результаты «Аталанты» в нынешнем сезоне и смена владельца клуба может привести к уходу главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Интерес к нему проявляет «Наполи».

Руководство «Аталанты» уже определилось с двумя кандидатурами на замену Гасперини на случай его уходы. Это Иван Юрич из «Торино» и главный тренер «Вероны» Игор Тудор.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года.