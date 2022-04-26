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Наполи хочет переманить наставника Аталанты

Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб Руслана Малиновского

  • 26.04.2022 19:23
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Наполи хочет переманить наставника Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Окончательное решение о вступлении в переговоры с Гасперини руководство «Наполи» еще не приняло. Однако у нынешнего наставника «Наполи» Лучано Спаллетти возник конфликт с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, и его отставка в конце сезона выглядит весьма вероятной.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. Вчера директор «Аталанты» заявил, что позиция Гасперини в клубе не обсуждается.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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