Наполи хочет переманить наставника Аталанты

«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Окончательное решение о вступлении в переговоры с Гасперини руководство «Наполи» еще не приняло. Однако у нынешнего наставника «Наполи» Лучано Спаллетти возник конфликт с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, и его отставка в конце сезона выглядит весьма вероятной.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. Вчера директор «Аталанты» заявил, что позиция Гасперини в клубе не обсуждается.