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Директор Аталанты: «Позиция Гасперини не обсуждается»

Клуб Руслана Малиновского не собирается менять главного тренера

  • 25.04.2022 15:56
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Директор Аталанты: «Позиция Гасперини не обсуждается»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Нынешний сезон для «Аталанты» выходит самым слабым за последние несколько лет. Однако директор клуба Умберто Марино уверяет, что главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини не грозит отставка:

«Всегда говорю, что позиция Гасперини в клубе не подлежит обсуждению. Будем двигаться дальше с теми характеристиками, которые дал тренер этой команде. Мы с ним на всю жизнь».

Источник — Football-Italia

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