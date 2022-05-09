Англия09 мая 2022, 21:05 |
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Ван Дейк назвал своего футбольного кумира
Защитник «Ливерпуля» восхищается Паоло Мальдини
09 мая 2022, 21:05 |
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Лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк назвал своего кумира в футболе. Это легенда «Милана» Паоло Мальдини:
«Уважение, которое я испытываю к нему, невероятно. Мальдини - футбольная легенда. Удивительно, как долго он играл за «Милан», - заявил Ван Дейк.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Тоттенхэм», чем значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.
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