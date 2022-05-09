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Англия
09 мая 2022, 21:05 |
738
0

Ван Дейк назвал своего футбольного кумира

Защитник «Ливерпуля» восхищается Паоло Мальдини

09 мая 2022, 21:05 |
738
0
Ван Дейк назвал своего футбольного кумира
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк назвал своего кумира в футболе. Это легенда «Милана» Паоло Мальдини:

«Уважение, которое я испытываю к нему, невероятно. Мальдини - футбольная легенда. Удивительно, как долго он играл за «Милан», - заявил Ван Дейк.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Тоттенхэм», чем значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Паоло Мальдини Милан
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Источник Sky Sports
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