Ван Дейк назвал своего футбольного кумира

Лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк назвал своего кумира в футболе. Это легенда «Милана» Паоло Мальдини:

«Уважение, которое я испытываю к нему, невероятно. Мальдини - футбольная легенда. Удивительно, как долго он играл за «Милан», - заявил Ван Дейк.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Тоттенхэм», чем значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.