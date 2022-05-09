Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «С каждой игрой чувствую себя все более уверенным»
Англия
09 мая 2022, 14:41 |
494
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «С каждой игрой чувствую себя все более уверенным»

Защитник «Эвертона» – о дебютном забитом мяче в АПЛ

09 мая 2022, 14:41 |
494
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «С каждой игрой чувствую себя все более уверенным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

22-летний левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором ему удалось забить дебютный гол за ливерпульский клуб.

«Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат.

Когда я забил, все прибежали ко мне. Это меня порадовало, потому что такие вещи придают невероятной уверенности. Это отличное чувство и я очень рад отпраздновать этот момент с моими партнерами по команде. И болельщики… Вау. Наши фанаты блестящие, будь то выездной матч или домашний. Неважно, где мы играем. Хочу их очень сильно поблагодарить, обожаю их.

С каждой игрой чувствую себя все увереннее. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировках», - сказал Миколенко.

По теме:
СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер - Эвертон Лестер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Футбол | 08 мая 2022, 19:55 0
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко

Виталия схватила судорога

Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Война | 08 мая 2022, 23:01 31
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном

Ответ может не понравиться многим…

Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса
Футбол | 09.05.2022, 13:27
Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса
Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Футбол | 08.05.2022, 23:11
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Футбол | 09.05.2022, 14:18
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
07.05.2022, 10:52 5
Война
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
07.05.2022, 09:27 3
Футбол
ФОТО. «Моя цель не изменилась». Ломаченко вернулся к тренировкам
ФОТО. «Моя цель не изменилась». Ломаченко вернулся к тренировкам
07.05.2022, 19:24
Бокс
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
07.05.2022, 18:29 5
Футбол
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем