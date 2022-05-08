ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте фантастическим ударом с лета.

Для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.