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  4. ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
Англия
08 мая 2022, 19:10 | Обновлено 08 мая 2022, 19:51
3026
1

ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера

Виталий забил дебютный гол в АПЛ

08 мая 2022, 19:10 | Обновлено 08 мая 2022, 19:51
3026
1
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте фантастическим ударом с лета.

Для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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Шикарний гол. Вітання Миколенку!
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