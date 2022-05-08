Англия08 мая 2022, 19:10 | Обновлено 08 мая 2022, 19:51
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ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
Виталий забил дебютный гол в АПЛ
08 мая 2022, 19:10 | Обновлено 08 мая 2022, 19:51
3026
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В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте фантастическим ударом с лета.
Для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.
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