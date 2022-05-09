СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте фантастическим ударом с лета.

Бывший одноклубник Миколенко и капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, который также славится подобными забитыми мячами, прокомментировал шикарный выстрел Виталия.

«Микола, не останавливайся! Такие эмоции нужны сейчас как никогда. Ждем в лагере сборной», – написал Сидорчук в инстаграме.