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  4. СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»
Англия
09 мая 2022, 12:28 | Обновлено 09 мая 2022, 12:34
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0

СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»

Капитан киевского «Динамо» по достоинству оценил забитый мяч партнера по сборной

09 мая 2022, 12:28 | Обновлено 09 мая 2022, 12:34
190
0
СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»
УАФ. Сергей Сидорчук и Виталий Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте фантастическим ударом с лета.

Бывший одноклубник Миколенко и капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, который также славится подобными забитыми мячами, прокомментировал шикарный выстрел Виталия.

«Микола, не останавливайся! Такие эмоции нужны сейчас как никогда. Ждем в лагере сборной», – написал Сидорчук в инстаграме.

 

 

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