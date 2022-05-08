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  4. WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
Англия
08 мая 2022, 19:01 | Обновлено 08 мая 2022, 19:03
1391
1

WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера

Виталий отметился дебютным голом в АПЛ, но был заменен во втором тайме

08 мая 2022, 19:01 | Обновлено 08 мая 2022, 19:03
1391
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WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).
 
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте
 
Веб-портал WhoScored поставил Миколенко, который был вынужден покинуть поле на 66-й минуте, оценку 7.41. Это лучший показатель в составе обеих команд. Совсем чуть-чуть отстал вратать ливерпульского клуба Джордан Пикфорд (7.39). У автора второго гола Мейсона Холгейта 7.27.
 
Лучший в составе «Лестера» признан Тімоті Кастань (7.27).
 
Отметим, что средняя оценка Миколенко за десять матчей АПЛ составляет 6.71.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Виталий Миколенко Лестер - Эвертон
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Источник WhoScored.com
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Cherevik22
Капітан Евертона в майбутньому 👏
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