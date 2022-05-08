WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).



Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и открыл счет на шестой минуте.



Веб-портал WhoScored поставил Миколенко, который был вынужден покинуть поле на 66-й минуте, оценку 7.41. Это лучший показатель в составе обеих команд. Совсем чуть-чуть отстал вратать ливерпульского клуба Джордан Пикфорд (7.39). У автора второго гола Мейсона Холгейта 7.27.



Лучший в составе «Лестера» признан Тімоті Кастань (7.27).



Отметим, что средняя оценка Миколенко за десять матчей АПЛ составляет 6.71.