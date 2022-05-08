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Кубок Франции
Ницца
07.05.2022, FT 0 : 1
Нант
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Франция
08 мая 2022, 01:10 | Обновлено 08 мая 2022, 01:16
38
0

Спустя двадцать лет. Нант обыграл Ниццу и завоевал Кубок Франции

Все решил один результативный удар

08 мая 2022, 01:10 | Обновлено 08 мая 2022, 01:16
38
0
Спустя двадцать лет. Нант обыграл Ниццу и завоевал Кубок Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном противостоянии Кубка Франции «Нант» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Людовик Блас.

Таким образом, «канарейки» выиграли четвертый национальный Кубок в свей истории. Последний раз «Нант» брал трофей в 2000 году.

Кубок Франции. Финал.

«Ницца» – «Нант» – 0:1

Гол: Блас (47, пенальти).

«Ницца»: Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар (Гессан, 86), Будауи (Клюйверт, 57), Росарио (Лемина, 63), Тюрам, Делор, Дольберг (Браими, 63), Гуири.

«Нант»: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Чиривелья (Сипрьен, 72), Блас, Мутуссами, Коко (Фабио, 83), Саймон (Букари, 73), Коло-Муани.

События матча

47’
ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
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Источник Sport.ua
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