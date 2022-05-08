Спустя двадцать лет. Нант обыграл Ниццу и завоевал Кубок Франции
Все решил один результативный удар
В финальном противостоянии Кубка Франции «Нант» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Людовик Блас.
Таким образом, «канарейки» выиграли четвертый национальный Кубок в свей истории. Последний раз «Нант» брал трофей в 2000 году.
Кубок Франции. Финал.
«Ницца» – «Нант» – 0:1
Гол: Блас (47, пенальти).
«Ницца»: Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар (Гессан, 86), Будауи (Клюйверт, 57), Росарио (Лемина, 63), Тюрам, Делор, Дольберг (Браими, 63), Гуири.
«Нант»: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Чиривелья (Сипрьен, 72), Блас, Мутуссами, Коко (Фабио, 83), Саймон (Букари, 73), Коло-Муани.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-форвард «Динамо» посмеялся с рассказа певицы
Наставник «Манчестер Сити» – об отсутствии побед в Лиге чемпионов