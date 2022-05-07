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  4. Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
Ницца
23 0 : 0
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 мая 2022, 21:50 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
178
0

Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 22:00 видеообзор решающего матча Кубка Франции

07 мая 2022, 21:50 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
178
0
Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

7 мая в 22:00 состоится финал Кубка Франции между командами «Ницца» и «Нант».

Поединок проходит на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире финальный матч Кубка Франции транслирует телеканал Футбол 2.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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