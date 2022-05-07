Франция07 мая 2022, 21:50 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
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Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 мая в 22:00 видеообзор решающего матча Кубка Франции
07 мая 2022, 21:50 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
178
0
7 мая в 22:00 состоится финал Кубка Франции между командами «Ницца» и «Нант».
Поединок проходит на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Ницца – Нант. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире финальный матч Кубка Франции транслирует телеканал Футбол 2.
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