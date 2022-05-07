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Чемпионат мира
07 мая 2022, 08:40 | Обновлено 07 мая 2022, 09:10
396
0

ФОТО. Настрой позитивный. День открытых дверей сборной Украины в Словении

В открытой тренировке под руководством Петракова приняли участие 20 игроков

07 мая 2022, 08:40 | Обновлено 07 мая 2022, 09:10
396
0
ФОТО. Настрой позитивный. День открытых дверей сборной Украины в Словении
УАФ

В пятницу, 6 мая, в лагере национальной команды Украины в Словении был день открытых дверей для масс-медиа.

Желание своими глазами увидеть, как украинцы вынужденно готовятся за границей к матчам плей-офф отбора чемпионата мира, высказали представители почти 20 редакций из Словении, Великобритании и Германии. Была организована пресс-конференция с участием главного тренера сине-желтых Александра Петракова и опытного игрока команды Тараса Степаненко. Поскольку Тарас свободно владеет английским, возникла несколько необычная ситуация: вопросов к футболисту было даже немного больше, чем к наставнику.

В открытой тренировке приняли участие 20 из 23 исполнителей, присутствовавших сейчас в расположении главной команды страны. Правда, двое других находились на поле, но выполняли упражнения отдельно. Виктор Цыганков после повреждения приводной мышцы, полученной в клубе 10 дней назад, продолжает процесс реабилитации, а Михаил Мудрик сейчас находится на завершающей стадии индивидуальной работы, которая в ближайшие дни должна позволить дебютанту сборной присоединиться к общему тренировочному процессу. Тем временем Алексей Гуцуляк, накануне испытавший боль в колене, в сопровождении врача уехал делать МРТ-снимок, что поможет диагностировать проблему.

20 игроков сборной продолжили отрабатывать передачи и технику контроля мяча, которую следует восстанавливать из-за долгой паузы в официальных матчах. На завершающей стадии тренировка исполнителей была разделена на две группы – сборники приняли участие в игровых сериях, что традиционно ощутимо усилило соревновательный эффект. Минимальное преимущество одной из команд сохранялось до финального свистка, в то время как другая команда накатывала на ворота оппонентов атаку за атакой. В конце концов, лидеры по счету сумели поймать нападающих на контратаке, обеспечив себе победу в два мяча (4:2). Моральная сатисфакция для одних – стимул на завтрашнюю тренировку для других, ведь любые результаты и игровые серии имеют одну важнейшую задачу – подготовка к матчу 1 июня.

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, проведший с национальной командой шесть дней, перед возвращением в Украину подвел итог начального этапа подготовки сине-желтых в Словении:

«Очень важно, что сборная Украины имеет возможность тренироваться в замечательных футбольных и бытовых условиях. нынешних военных реалий в нашей стране просто уникальным и даже невероятным. Конечно, игрокам сложно сконцентрироваться только на футболе, когда они постоянно мысленно дома, постоянно проверяют известия от своих родных в Украине. Но видно, как упорно трудятся главный тренер и его ассистенты, и эта энергетика передается всем ребятам. Проведя с футболистами почти неделю, я вижу, как они хотят достичь того, на что их каждый день нацеливает наставник, – получить путевку в Катар. Самоотдача, вера и стремление всей команды подарить Украине этот желаемый результат и поднять дух нации ощущаются в воздухе. Поэтому, по-моему, все должно сложиться в один пазл».

ФОТО. Настрой позитивный. День открытых дверей сборной Украины в Словении

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Источник Украинская ассоциация футбола
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