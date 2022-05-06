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  4. ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
Чемпионат мира
06 мая 2022, 03:35 | Обновлено 06 мая 2022, 03:52
109
1

ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы

Ранее травмированный Михаил Мудрик приступил к беговой работе

06 мая 2022, 03:35 | Обновлено 06 мая 2022, 03:52
109
1
ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
УАФ

5 мая к национальной команде Украины присоединились игроки киевского «Динамо», которые накануне провели товарищеский матч своего клуба со швейцарским «Базелем».

10 динамовцев и днепрянин Артем Довбик, участвовавший в благотворительных матчах киевлян, прилетели как раз к обеду в гостинице «Элеганс», где тепло встретились с партнерами по сборной, работающими в Словении уже 4 дня. Ребята были рады видеть друг друга, особенно в столь тяжелое военное время.

Получив экипировку национальной команды (ведь почти все покидали столицу наспех, а значит, униформу сборной с собой не взяли), новоприбывшие игроки впервые вышли на поле тренировочного центра в Брдо. После разминки и пробежки команда разделилась на две группы: трое динамовцев, сыгравших по 45 минут – Денис Гармаш, Александр Сирота и Денис Попов – присоединились к 9 игрокам, работающим уже 5-й день (Алексей Гуцуляк из-за боли в колене участия в этом занятии не принимал). Остальные динамовцы, выполнив восстановительные упражнения, получили возможность просто понаблюдать за происходящим на поле.

А там было интересное состязание 2 команд по 6 игроков. Тренер по физподготовке Вячеслав Руженцев предложил ребятам поочередно выполнить шесть упражнений на технику и точность, в частности попасть в узкий промежуток между фишками, остановить мяч четко в маленьком квадрате, попасть мячом в корзину и перекладину. Лишь выполнив четко каждое задание, можно было переходить к следующему.

Победила та команда, последний игрок которой скорее оппонентов успешно выполнил два круга задач. Динамовец Александр Сирота был тем участником оранжевой команды, который опередил коллег из зеленой шестерки, принеся радостные эмоции всем участникам фан-конкурса. После этого 12 игроков получили возможность сыграть в теннисбол.

Хорошая новость – Михаил Мудрик приступил к беговой работе. Обследование не выявило серьезного повреждения приводящей мышцы, имеет место только отек. Следовательно, Михаилу понадобится еще несколько дней под наблюдением врачей сборной для полноценного восстановления и возвращения к игровым тренировкам.

6 мая сине-желтые проведут первую полноценную тренировку фактически полным составом игроков, выступающих в украинских клубах. Вечерняя тренировка, которая начнется в 17:00 по центральноевропейскому времени, будет открыта для СМИ. Полчаса ранее журналисты смогут пообщаться с главным тренером Александром Петраковым и игроком команды в формате пресс-конференции. Представители масс-медиа из Украины смогут задавать вопросы через zoom-конференцию.

Список игроков, вызванных из украинских клубов

  • Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).
  • Нападающие: Артем Довбык (СК «Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев).

ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы

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Словения видео фото сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу учебно-тренировочные сборы фотогалерея Артем Довбик Александр Сирота Михаил Мудрик Вячеслав Руженцев Денис Гармаш Денис Попов
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Источник Украинская ассоциация футбола
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