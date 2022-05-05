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Чемпионат мира
05 мая 2022, 01:35 | Обновлено 05 мая 2022, 01:57
115
0

ФОТО. Занятие сборной в Словении. Тренировочная игра с серией пенальти

5 мая к команде Александра Петракова присоединятся киевские динамовцы

05 мая 2022, 01:35 | Обновлено 05 мая 2022, 01:57
115
0
ФОТО. Занятие сборной в Словении. Тренировочная игра с серией пенальти
УАФ. Александр Петраков

Национальная сборная Украины продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. Третий день местность Брдо радует своих гостей приятной солнечной погодой. Национальный парк раскинулся на территории 500 га, 75 из которых открыты для посещения.

Наслаждаясь местной флорой и пока не чувствуя всего богатства здешней фауны, украинцы продолжили интенсивную работу в формате двукратных тренировок. Утреннее занятие – традиционно в зале: на этот раз тренер по физподготовке и реабилитации Вячеслав Руженцев назначил к выполнению комплекс физических упражнений, призванных трансформировать силу в скорость. Иными словами, ребята работали на взрывчатости своих усилий. После этого – 15-минутная пробежка вокруг тренировочных полей и возвращение в гостиницу.

Вечером работа продолжилась на футбольном газоне. Тренерский штаб поставил задачу отработки пассинга с завершающими ударами по малым воротам, действий в атаке и контратаке и воплощение наработанного в игровых сериях. Последний компонент всегда вызывает у игроков повышение конкуренции, ведь команды играли на счет. На этот раз вышла ожесточенная баталия, завершившаяся боевой ничьей – 3:3, хотя одна из команд была бы не против видеопросмотра отмененного на последних секундах гола – якобы из-за офсайда. Но рефери, он же – главный тренер Александр Петраков, был непоколебим в своем решении. Серия пенальти также не обнаружила победителя даже после того, как пробили все 10 игроков, участвовавших в тренировке, включая вратарей. Следовательно, тренировочная игра завершилась миром и приподнятым настроением всех ее участников, ведь никто не проиграл.

Вечером футболисты наблюдали за полуфиналом Лиги чемпионов, в котором сошлись клубы украинцев Андрея Лунина и Александра Зинченко – испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» соответственно. Сборная Украины дожидается ожидания усиления от выступающих за рубежом футболистов. 5 мая в течение дня к лагерю сине-желтых присоединятся 10 игроков киевского «Динамо» и нападающий «Днепра-1» Артем Довбик, принимавшие участие в благотворительном матче киевлян со швейцарским «Базелем».

А 6 мая национальная команда проведет в тренировочном центре Футбольного союза Словении день открытых дверей для СМИ. Представители масс-медиа смогут посетить пресс-конференцию главного тренера Александра Петракова и одного из игроков команды (начало – в 16:30 CET) и открытую тренировку сборной Украины (начало – в 17:00 CET). Для украинских журналистов, которые пожелают задать свои вопросы, будет организована zoom-конференция.

ФОТО. Занятие сборной в Словении. Тренировочная игра с серией пенальти

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Словения видео фото сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу учебно-тренировочные сборы фотогалерея Вячеслав Руженцев
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Источник Украинская ассоциация футбола
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