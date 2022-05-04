ВИДЕО. Второй день сборной Украины во Словении. Как себя чувствует Мудрик?

Второй тренировочный день на сборе национальной команды Украины в Словении был отмечен переходом на режим двукратных занятий. В отличие от предыдущего дня, в Брдо все время светит солнце, а значит тепло способствует упорной работе.

До обеда у игроков была фитнес-тренировка, во время которой тренер по физподготовке Иван Баштовой предложил им упражнения для укрепления коленных и берцовых суставов, что является важной профилактикой возможных повреждений во время игровых тренировок и игр. В то же время футболисты выполнили и упражнения для укрепления поясницы.

Настроенный тонус задавал главный тренер сине-желтых Александр Петраков, который своим примером показал ребятам, как следует отдаваться работе. Работая вместе с подопечными и ободряя их дружеской критикой и шутками, коучи достиг желаемого: энергия в зале просто фонтанировала.

Вечером работа сборников, как и положено, продолжилась на футбольном поле. Александр Петраков традиционно собрал команду в круг, объяснив характер и цели занятия. На первом этапе сбора важно нарабатывать и функциональные, и игровые кондиции, ведь из-за войны у ребят практически не было игровой практики.

После пробежки и разминки у полевых игроков началась работа с мячами – ребята отрабатывали игру в пас. В то же время вратари работали отдельно под руководством Вячеслава Кернозенко. А вот на следующем этапе тренировки команда снова объединилась: передачи завершались ударами по воротам. Следовательно необходимую практику игровой работы получили представители всех амплуа. В заключительной части занятия тренеры предложили футболистам игровую серию, за которую были отработаны действия защиты против нападения.

Отметим, что Михаил Мудрик также присутствовал на поле, но выполнял лечебные упражнения статического напряжения на мышцы, не подвергая нагрузке часть ноги, которая вызывает у него дискомфорт.

4 мая работа национальной команды продолжится в таком же режиме: утром – фитнес, вечером – тренировка на поле.

ФОТО. Тренировка сборной Украины во Словении, 03.05.2022

ВИДЕО. Второй день сборной Украины во Словении. Как себя чувствует Мудрик?