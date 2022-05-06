Семь нулей. Названа сумма, необходимая для выживания клуба УПЛ
По самым скромным подсчетам, нужно полтора миллиона евро в год
Экс-менеджер «Зари» Павел Козырев рассказал, сколько нужно денег на один год, чтобы выжить клубу УПЛ. По его словам, необходимо как минимум 50 миллионов гривен в год (1,5 млн евро).
«Наверно, наша федерация контактирует с УЕФА или ФИФА. Если нет, то я могу связаться. Очень хочется, чтобы УЕФА протянул руку помощи украинским клубам, потому что без нее выжить будет очень сложно.
Здесь не стыдно просить. Например, сейчас человеку в военное время даже не во что одеться. Он придет к нам, а мы дадим одежду, покормим. То же с футбольным клубом. Ну нет у них сейчас средств к существованию. Чтобы не исчезнуть, нужно полтора-два миллиона евро в год. Это если очень-очень скромно», - сказал Козырев.
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