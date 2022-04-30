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Заря прекратила финансирование команды после 24.02. Клуб хранит молчание

Срок действия контракта коуча Виктора Скрипника заканчивается через месяц

  • 30.04.2022 04:20
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Заря прекратила финансирование команды после 24.02. Клуб хранит молчание
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Луганский клуб «Заря» после начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины приостановил футбольную деятельность и прекратил финансирование команды.

Все футболисты команды ушли в безвременный отпуск, а руководство клуба не разъяснило коллективу о сложившейся ситуации и дальнейших перспективах существования «Зари». Клуб хранит молчание в контактах с футболистами, а после 24 февраля фонд заработной платы был заморожен. Сейчас многие футболисты луганского клуба поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах.

Пока не очень понятно, каковы шансы «Зари» на участие в новом чемпионате Украины в случае его старта летом. Нет ясности с составом команды на следующий сезон, а также с главным тренером. Срок действия контракта нынешнего наставника «Зари» Виктора Скрипника заканчивается через месяц.

Луганский клуб с 4-го места получил право стартовать в Лиге конференций сезона 2021/22.

Источник — Sportarena

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