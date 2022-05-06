Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны»
Чемпионат мира
06 мая 2022, 13:28 |
481
2

Александр ПЕТРАКОВ: «Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны»

Наставник сборной Украины – о подготовке к плей-офф ЧМ-2022

06 мая 2022, 13:28 |
481
2
Александр ПЕТРАКОВ: «Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью польским СМИ рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф ЧМ-2022 в Катаре:

«Ничто не заменит матчи чемпионата. Спарринги – это не то же самое. Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны. Может, этот случай будет примером для других стран, которые, не дай Бог, встретятся с такой же проблемой.

Это огромный стресс для футболистов. Война же задела их семьи. Первые два месяца они думали не о футболе, не могли даже его смотреть. Все время слушали новости».

Ранее сообщалось о том, что Петраков может вызвать в сборную Даниила Игнатенко.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Будем отдавать всех себя для победы сборной»
Петраков может вызвать в сборную Игнатенко
Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Петраков сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Przeglad Sportowy
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным
Футбол | 06 мая 2022, 11:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным
ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным

ПФЛ приняла решение

В боях на Харьковищине погиб чемпион Украины в беге на 400 и 800 метров
Война | 06 мая 2022, 08:26 2
В боях на Харьковищине погиб чемпион Украины в беге на 400 и 800 метров
В боях на Харьковищине погиб чемпион Украины в беге на 400 и 800 метров

Александр Сербинов защищал родину от российских оккупантов

Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Война | 05.05.2022, 21:00
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Футбол | 05.05.2022, 20:46
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Футбол | 05.05.2022, 17:33
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Український Крим
Петраков справжній патріот і добре, що він опинився в даний момент на чолі, а не умовний Фоменко
Ответить
+1
Gargantua
що там зі спарингами?
уже відмінили анонсовані спаринги на 2 і 6 травня, а далі?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 13
Киберспорт
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
05.05.2022, 04:29 9
Война
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Ради боя с Альваресом Усик спустится в крузервейт»
Эгис КЛИМАС: «Ради боя с Альваресом Усик спустится в крузервейт»
05.05.2022, 15:04 1
Бокс
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
04.05.2022, 18:00 3
Биатлон
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
05.05.2022, 01:02 2
Футбол
Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс
Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс
05.05.2022, 23:56 10
Футбол
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
04.05.2022, 14:40 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем