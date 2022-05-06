Александр ПЕТРАКОВ: «Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны»
Наставник сборной Украины – о подготовке к плей-офф ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью польским СМИ рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф ЧМ-2022 в Катаре:
«Ничто не заменит матчи чемпионата. Спарринги – это не то же самое. Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны. Может, этот случай будет примером для других стран, которые, не дай Бог, встретятся с такой же проблемой.
Это огромный стресс для футболистов. Война же задела их семьи. Первые два месяца они думали не о футболе, не могли даже его смотреть. Все время слушали новости».
Ранее сообщалось о том, что Петраков может вызвать в сборную Даниила Игнатенко.
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