Александр ПЕТРАКОВ: «Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью польским СМИ рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф ЧМ-2022 в Катаре:

«Ничто не заменит матчи чемпионата. Спарринги – это не то же самое. Я – первый тренер, готовящий сборную в условиях войны. Может, этот случай будет примером для других стран, которые, не дай Бог, встретятся с такой же проблемой.

Это огромный стресс для футболистов. Война же задела их семьи. Первые два месяца они думали не о футболе, не могли даже его смотреть. Все время слушали новости».

Ранее сообщалось о том, что Петраков может вызвать в сборную Даниила Игнатенко.