Петраков может вызвать в сборную Игнатенко

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков готов включить в состав национальной команды полузащитника «Бордо» Даниила Игнатенко.

Как сообщает источник, Игнатенко входит в список футболистов-легионеров, которые получат вызовы по окончании национальных турниров своих клубов.

Так же не исключено, что «Бордо» выкупит контракт футболиста у «Шахтера».

Игнатенко перебрался во французский клуб зимой 2022 года, за это время сыграл 9 матчей за клуб, отдал 2 голевые передачи. «Бордо» за три тура до финиша чемпионата идет в зоне вылета, отставая от спасительного 17 места на шесть очков.

Напомним, сборная Украины начала подготовку к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира против команды Шотландии.