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  4. Петраков может вызвать в сборную Игнатенко
Чемпионат мира
06 мая 2022, 11:25 | Обновлено 06 мая 2022, 12:06
927
0

Петраков может вызвать в сборную Игнатенко

Полузащитник неплохо выступает за «Бордо»

06 мая 2022, 11:25 | Обновлено 06 мая 2022, 12:06
927
0
Петраков может вызвать в сборную Игнатенко
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков готов включить в состав национальной команды полузащитника «Бордо» Даниила Игнатенко.

Как сообщает источник, Игнатенко входит в список футболистов-легионеров, которые получат вызовы по окончании национальных турниров своих клубов.

Так же не исключено, что «Бордо» выкупит контракт футболиста у «Шахтера».

Игнатенко перебрался во французский клуб зимой 2022 года, за это время сыграл 9 матчей за клуб, отдал 2 голевые передачи. «Бордо» за три тура до финиша чемпионата идет в зоне вылета, отставая от спасительного 17 места на шесть очков. 

Напомним, сборная Украины начала подготовку к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира против команды Шотландии.

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Источник ТаТоТаке
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