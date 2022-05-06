Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча
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5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.
Французский «Марсель» не сумел отыграться в матче против нидерландского «Фейеноорда» (0:0, первый матч – 2:3).
Таким образом, в финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».
Лига конференций 2021/22
1/2 финала, ответные матчи, 5 мая
Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (первый матч – 2:3)
Марсель: Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).
Фейеноорд: Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).
Предупреждения: Харит, 45, Камара, 71, Ундер, 83, Гендузи, 90 – Тил, 33, Сенеси, 45, Маласиа, 74, Дессерс, 90.
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