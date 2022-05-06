Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Французский «Марсель» не сумел отыграться в матче против нидерландского «Фейеноорда» (0:0, первый матч – 2:3).

Таким образом, в финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Лига конференций 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (первый матч – 2:3)

Марсель: Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).

Фейеноорд: Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).

Предупреждения: Харит, 45, Камара, 71, Ундер, 83, Гендузи, 90 – Тил, 33, Сенеси, 45, Маласиа, 74, Дессерс, 90.