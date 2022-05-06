Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча
Лига конференций
Марсель
05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 0 : 0
Фейеноорд Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 мая 2022, 00:59 | Обновлено 06 мая 2022, 01:22
21
0

Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги конференций

06 мая 2022, 00:59 | Обновлено 06 мая 2022, 01:22
21
0
Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Французский «Марсель» не сумел отыграться в матче против нидерландского «Фейеноорда» (0:0, первый матч – 2:3).

Таким образом, в финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Лига конференций 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (первый матч – 2:3)

Марсель: Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).

Фейеноорд: Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).

Предупреждения: Харит, 45, Камара, 71, Ундер, 83, Гендузи, 90 – Тил, 33, Сенеси, 45, Маласиа, 74, Дессерс, 90.

По теме:
Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор
Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча
Марсель Фейеноорд Лига конференций видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол | 05 мая 2022, 10:31 0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Хоккей | 05 мая 2022, 06:45 4
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ

Обозреватель Sport.ua подводит итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира

Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Война | 05.05.2022, 04:29
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ
Футбол | 05.05.2022, 20:28
Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ
Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Футбол | 05.05.2022, 22:38
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
05.05.2022, 20:46 21
Футбол
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
05.05.2022, 08:53
Война
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
05.05.2022, 14:25
Война
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
04.05.2022, 11:03 5
Футбол
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
04.05.2022, 13:05 6
Бокс
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 00:20
Футбол
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
04.05.2022, 18:00 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем