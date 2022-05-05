Боруссия хочет перехватить Дибалу у Интера

«Боруссия» Дортмунд включилась в гонку за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что Дибала уже принял решение перейти в «Интер».

«Боруссия» готова предложить 28-летнему аргентинцу зарплату в размере 4,5 миллиона евро – это существенно ниже предложения «Интера» (6 миллионов евро плюс бонусы). В Дортмунде в Дибале видят замену Эрлингу Холанду и нового лидера атак команды.

В нынешнем сезона Дибала провел 35 матчей за «Юве» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 передач.