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  4. Дибала решил перейти в Интер. Он будет получать по 6 млн евро в год
Италия
04 мая 2022, 11:01 |
205
0

Дибала решил перейти в Интер. Он будет получать по 6 млн евро в год

Аргентинский форвард останется в Серии A

04 мая 2022, 11:01 |
205
0
Дибала решил перейти в Интер. Он будет получать по 6 млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в конце сезона покинет клуб.

Как сообщает итальянская пресса, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Интере». Источник утверждает, что Дибала близок к подписанию 4-летнего контракта с зарплатой 6 млн евро в год без учета бонусов.

По 6 млн евро в год в «Интере» получают нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Марцело Брозович, которые недавно продлили контракты. Чтобы иметь возможность платить Дибале такую зарплату, «нерадзурри» собираются расстаться с Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и Матиасом Весино.

Отметим, что Дибалой интересовались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей за «Юве» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 передач. 

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Источник SempreInter.com
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