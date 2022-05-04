Дибала решил перейти в Интер. Он будет получать по 6 млн евро в год

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в конце сезона покинет клуб.

Как сообщает итальянская пресса, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Интере». Источник утверждает, что Дибала близок к подписанию 4-летнего контракта с зарплатой 6 млн евро в год без учета бонусов.

По 6 млн евро в год в «Интере» получают нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Марцело Брозович, которые недавно продлили контракты. Чтобы иметь возможность платить Дибале такую зарплату, «нерадзурри» собираются расстаться с Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и Матиасом Весино.

Отметим, что Дибалой интересовались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей за «Юве» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 передач.