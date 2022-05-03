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  4. Ньюкасл готовит щедрый контракт для Дибалы
Англия
03 мая 2022, 15:09 |
145
0

Ньюкасл готовит щедрый контракт для Дибалы

Форвард «Ювентуса» может продолжить карьеру в Англии

03 мая 2022, 15:09 |
145
0
Ньюкасл готовит щедрый контракт для Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. Подписать аргентинца в статусе свободного агента хочет целый ряд европейских топ-клубов.

По информации английских СМИ, в гонку за Дибалой включился «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить 28-летнему аргентинцу зарплату в размере 12,5 миллиона евро в год.

Это существенно больше всех тех предложений, которые поступали Дибале до этого. Сейчас фаворитом в гонке за форвардом считается «Интер», который дает 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 14 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Пауло Дибала Ювентус Ньюкасл
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Источник Football Insider
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