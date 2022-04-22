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Интер предлагает Дибале 7 миллионов евро в год

Аргентинец может продолжить карьеру в Милане

  • 22.04.2022 11:39
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Интер предлагает Дибале 7 миллионов евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер».

Миланский клуб ведет переговоры с 28-летним аргентинцем, который по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом.

Как сообщает Николо Скира, «Интер» готовит Дибале трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год.

В 24 матчах сезона Серии А на счету нападающего 8 голов и 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Дибала может перебраться в «Атлетико».

Источник — твиттер Николо Скиры

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