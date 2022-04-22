Интер предлагает Дибале 7 миллионов евро в год

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер».
Миланский клуб ведет переговоры с 28-летним аргентинцем, который по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом.
Как сообщает Николо Скира, «Интер» готовит Дибале трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год.
В 24 матчах сезона Серии А на счету нападающего 8 голов и 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что Дибала может перебраться в «Атлетико».
Источник — твиттер Николо Скиры
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