УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Дибала определился, где хочет продолжить карьеру

Форвард «Ювентуса» намерен перебраться в «Атлетико»

  • 29.03.2022 18:26
  • 755 просмотров
  • 0 комментариев
Дибала определился, где хочет продолжить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Пауло Дибала принял решение продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Именно испанский клуб является приоритетным вариантом для 28-летнего аргентинца.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. На столе у аргентинца есть предложения и от ряда других топ-клубов.

Выбор в пользу «Атлетико» обусловлен тем, что его очень хочет видеть наставник команды Диего Симеоне. Он видит в Дибале замену Луису Суаресу, чей контракт истекает в конце сезона.

Источник — El Mundo Deportivo

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности