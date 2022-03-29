Дибала определился, где хочет продолжить карьеру

Пауло Дибала принял решение продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Именно испанский клуб является приоритетным вариантом для 28-летнего аргентинца.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. На столе у аргентинца есть предложения и от ряда других топ-клубов.

Выбор в пользу «Атлетико» обусловлен тем, что его очень хочет видеть наставник команды Диего Симеоне. Он видит в Дибале замену Луису Суаресу, чей контракт истекает в конце сезона.