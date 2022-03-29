Дибала определился, где хочет продолжить карьеру

Пауло Дибала принял решение продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Именно испанский клуб является приоритетным вариантом для 28-летнего аргентинца.
Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. На столе у аргентинца есть предложения и от ряда других топ-клубов.
Выбор в пользу «Атлетико» обусловлен тем, что его очень хочет видеть наставник команды Диего Симеоне. Он видит в Дибале замену Луису Суаресу, чей контракт истекает в конце сезона.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.