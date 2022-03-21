Пауло Дибала покинет «Ювентус» в конце сезона в качестве свободного агента. Его контракт истекает летом текущего года.

В последние месяцы переговоры по поводу нового соглашения зашли в тупик. Сегодня стороны провели последнюю попытку договориться, однако сделать это не удалось. «Ювентус» был готов платить Дибале 8 миллионов евро в год, но этого оказалось недостаточно.

С поиском нового клуба у 28-летнего аргентинца проблем не возникнет. В подписании Дибалы уже заинтересованы «Интер», «Атлетико» Мадрид и ряд клубов АПЛ, включая «Ливерпуль».

Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.