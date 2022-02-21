Ювентус готов платить Дибале 8 миллионов евро в год

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры по новому контракту.
Как сообщает источник, туринский клуб готов предложить футболисту первоначальный контракт, о котором договаривались в октябре — 8 млн евро за сезон плюс 2-3 млн в качестве различных бонусов. Однако руководство клуба требует, чтоб агент Дибалы отказался от значительной части комиссии за сделку.
Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Дибале щедрую зарплату.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.