Ювентус готов платить Дибале 8 миллионов евро в год

Туринский клуб хочет сохранить своего форварда

  • 21.02.2022 10:03
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Ювентус готов платить Дибале 8 миллионов евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры по новому контракту.

Как сообщает источник, туринский клуб готов предложить футболисту первоначальный контракт, о котором договаривались в октябре — 8 млн евро за сезон плюс 2-3 млн в качестве различных бонусов. Однако руководство клуба требует, чтоб агент Дибалы отказался от значительной части комиссии за сделку.

Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Дибале щедрую зарплату.

Источник — Calciomercato

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