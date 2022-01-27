Манчестер Сити предложил Дибале щедрую зарплату

«Манчестер Сити» решительно настроен усилить свой состав форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Как сообщает итальянская пресса, английский клуб хочет подписать игрока бесплатно и предлагает ему зарплату в размере 10 млн фунтов в год.
Напомним, контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает в конце сезона 2021/22, продлевать соглашение с текущим клубом он не хочет.
Также Дибалой интересуются другие топ-клубы АПЛ, а также миланский «Интер».
В этом сезоне форвард сыграл 17 матчей в чемпионате Италии избил семь голов.
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.