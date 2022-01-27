Манчестер Сити предложил Дибале щедрую зарплату

Один из лидеров «Ювентуса» летом может перебраться в Англию

  • 27.01.2022 14:00
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Манчестер Сити предложил Дибале щедрую зарплату
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Манчестер Сити» решительно настроен усилить свой состав форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Как сообщает итальянская пресса, английский клуб хочет подписать игрока бесплатно и предлагает ему зарплату в размере 10 млн фунтов в год.

Напомним, контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает в конце сезона 2021/22, продлевать соглашение с текущим клубом он не хочет.

Также Дибалой интересуются другие топ-клубы АПЛ, а также миланский «Интер».

В этом сезоне форвард сыграл 17 матчей в чемпионате Италии избил семь голов.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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