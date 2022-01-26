Ливерпуль включился в гонку за Дибалой

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Переговоры по поводу нового соглашения продвигаются плохо, и вероятность ухода 28-летнего аргентинца в конце сезона довольно высока, особенно из-за скорого подписания «Ювентусом» Душана Влаховича.

Подписать Дибалу на правах свободного агента пытается «Ливерпуль». Клуб уже провел предварительные переговоры с форвардом. Также на игрока претендует «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 11 голов и 4 ассиста в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.