Ливерпуль включился в гонку за Дибалой

Форвард может покинуть «Ювентус»

  • 26.01.2022 17:43
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Ливерпуль включился в гонку за Дибалой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Переговоры по поводу нового соглашения продвигаются плохо, и вероятность ухода 28-летнего аргентинца в конце сезона довольно высока, особенно из-за скорого подписания «Ювентусом» Душана Влаховича.

Подписать Дибалу на правах свободного агента пытается «Ливерпуль». Клуб уже провел предварительные переговоры с форвардом. Также на игрока претендует «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 11 голов и 4 ассиста в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.

Источник — Twitter

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