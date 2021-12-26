Интер попытается переманить Дибалу из Ювентуса

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Ситуацией попытается воспользоваться «Интер».
Генеральный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта ранее работал в «Ювентусе», и является большим поклонником таланта Дибалы. Он попытается пригласить аргентинского форварда в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В середине декабря 28-летний аргентинец получил травму.
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