Интер попытается переманить Дибалу из Ювентуса

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Ситуацией попытается воспользоваться «Интер».

Генеральный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта ранее работал в «Ювентусе», и является большим поклонником таланта Дибалы. Он попытается пригласить аргентинского форварда в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В середине декабря 28-летний аргентинец получил травму.