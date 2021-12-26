Интер попытается переманить Дибалу из Ювентуса

Аргентинский форвард может перейти в стан принципиальных соперников

  • 26.12.2021 21:03
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Интер попытается переманить Дибалу из Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Ситуацией попытается воспользоваться «Интер».

Генеральный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта ранее работал в «Ювентусе», и является большим поклонником таланта Дибалы. Он попытается пригласить аргентинского форварда в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В середине декабря 28-летний аргентинец получил травму.

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