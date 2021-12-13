Ювентус потерял Дибалу до конца года

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала выбыл до конца 2021 года из-за травмы, которую он получил в матче 17-го тура Серии А против «Венеции» (1:1).

Таким образом, Дибала пропустит матчи «Ювентуса» в Серии А против «Болоньи» и «Кальяри». Возвращение Дибалы может состояться 12 января в матче за Суперкубок Италии против «Интера».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.