Влахович в шаге от перехода в Ювентус. Трансфер согласован

«Фиорентина» получит за форварда 75 миллионов евро

  • 25.01.2022 16:48
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  • 1 комментарий
Влахович в шаге от перехода в Ювентус. Трансфер согласован
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». В этом уверены итальянские СМИ.

Еще вчера сербский форвард согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Сегодня же клубы договорились по поводу суммы трансфера. «Фиорентина» приняла предложение в размере 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 20 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. На замену 21-летнему сербу «Фиорентины» планирует подписать Артура Кабрала из «Базеля».

Источник — Sky Sport Italia

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10
    online
    Maxcrimea10, 25.01.2022 16:54
    0
    За Ювентус?)
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