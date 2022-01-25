Влахович в шаге от перехода в Ювентус. Трансфер согласован

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». В этом уверены итальянские СМИ.
Еще вчера сербский форвард согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Сегодня же клубы договорились по поводу суммы трансфера. «Фиорентина» приняла предложение в размере 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Влаховича 20 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. На замену 21-летнему сербу «Фиорентины» планирует подписать Артура Кабрала из «Базеля».
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.