Ювентус согласовал контракт с Влаховичем

«Ювентус» собирается купить нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
Как сообщает итальянская пресса, клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом.
Считается, что «Арсенал» и «Ювентус» являются главными претендентами на 21-летнего серба. Однако Влахович, похоже, не хочет присоединяться к «канонирам» и предпочтет перейти в «Ювентус».
Ранее «Ювентус» предложил за Душана 35 млн евро и Деяна Кулушевски, но «Фиорентина», по слухам, готова продать Влаховича только за деньги. «Фиалки» рассчитывают на сумму в 70 млн евро.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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