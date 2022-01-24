Ювентус согласовал контракт с Влаховичем

Туринский клуб усилится главной звездой «Фиорентины»

  • 24.01.2022 11:45
  • 814 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус согласовал контракт с Влаховичем
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» собирается купить нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Как сообщает итальянская пресса, клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом.

Считается, что «Арсенал» и «Ювентус» являются главными претендентами на 21-летнего серба. Однако Влахович, похоже, не хочет присоединяться к «канонирам» и предпочтет перейти в «Ювентус».

Ранее «Ювентус» предложил за Душана 35 млн евро и Деяна Кулушевски, но «Фиорентина», по слухам, готова продать Влаховича только за деньги. «Фиалки» рассчитывают на сумму в 70 млн евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 24.01.2022 12:07
    0
    дурак краще б в сіті пішов а не в кризисний юве
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